Tati Machado se despede do Saia Justa em clima de muita emoção

Entretenimento

Tati Machado não segurou as lágrimas na noite de quarta-feira, 28 de outubro, ao se despedir temporariamente do Saia Justa, do GNT. Grávida de 27 semanas, a jornalista deixará a atração antes do fim da temporada para se dedicar à reta final da gestação de Rafael, fruto de seu casamento com o fotógrafo Bruno Monteiro.

Durante o programa, Tati recebeu homenagens de Eliana, Erika Januza, Bela Gil e Juliette. Emocionada, ela contou que, no início, sentia dificuldade em se reconhecer ao assistir ao programa, mas que agora se sente realizada e feliz, embora admita estar com medo. Para ela, a realização completa virá apenas quando tiver o filho no colo.

O momento também serviu para Tati agradecer o apoio recebido no sofá do programa após a perda do primeiro filho, Rael, ocorrida em maio de 2025, quando ela estava na 33ª semana de gravidez. Ela disse que o sofá do programa cooperou para a sua salvação.

Eliana e Erika Januza destacaram a força e a energia transformadora de Tati diante do luto. O psicanalista Christian Dunker, convidado da edição, comentou que a decisão da apresentadora de compartilhar sua experiência foi uma lição de saúde mental para todos, transformando o sofrimento em algo coletivo e respeitoso.

Tati havia anunciado a nova gravidez em junho, mas revelou que a ideia inicial era contar a notícia apenas após o nascimento. Ela decidiu dividir o momento com o público para promover a troca de experiências sobre a perda gestacional. Apesar de sair do Saia Justa, ela continua no Mais Você, da TV Globo.