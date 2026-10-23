Belo ignora fofoca de flagra em shopping e foca na carreira

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Belo decidiu que a melhor estratégia para lidar com os boatos sobre sua vida pessoal é ignorar a confusão e focar nos shows. A assessoria do cantor soltou um posicionamento oficial depois que surgiram relatos de que Rayane Figliuzzi teria flagrado o artista com outra mulher em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na quarta-feira, 21 de outubro.

Sem entrar nos detalhes do episódio, a equipe do pagodeiro afirmou que o artista está integralmente dedicado à sua carreira, com foco na agenda de shows, nos próximos lançamentos e no desenvolvimento de seus projetos profissionais. Segundo a nota, a energia de Belo está voltada ao trabalho e à conexão com o público.

O climão teria começado quando Rayane, que estava nas proximidades após passar pela faculdade e almoçar, recebeu a informação de que Belo estaria dentro de um carro com outra mulher no Barra Garden. A influenciadora teria ido ao local e confrontado o cantor no estacionamento, o que teria dado início a uma discussão acalorada.

Para completar o caos, fontes dizem que a confusão teria envolvido até uma garrafa de água. No entanto, os detalhes dessa briga não foram confirmados oficialmente e a identidade da mulher que acompanhava Belo continua sendo um mistério.

Mesmo com todo esse cenário, a manifestação oficial não confirmou nem negou os relatos, preferindo destacar a dedicação do cantor aos seus projetos musicais.