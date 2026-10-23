Luana Piovani vive a verdadeira vibe de Salvador com passeio de lancha e festa

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Luana Piovani resolveu transformar a quinta-feira, 22 de outubro, em um verdadeiro domingo. A atriz aproveitou o dia de folga em Salvador para fazer um passeio de lancha com amigos pelos pontos mais icônicos da cidade, incluindo o Farol da Barra e a Baía de Todos-os-Santos.

Nos registros compartilhados nas redes sociais, Luana não escondeu a felicidade e brincou perguntando que domingo era aquele. Em um dos vídeos, ela registrou a galera dando um mergulho nas águas da Baía de Todos-os-Santos e questionou se as pessoas estavam precisando de alguma coisa enquanto curtia o banho de mar.

Mas o roteiro da atriz na capital baiana não parou no mar. Desde quarta-feira, 21 de outubro, Luana tem compartilhado seus momentos na cidade, que incluíram um dia de praia ao lado de Mart'nália e uma incursão pela vida noturna local.

O point da vez foi uma festa badalada entre artistas no bairro Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico. Por lá, a atriz foi vista com Edvana Carvalho e Lyu Arisson, e a noite teve direito a muito samba e até subida ao palco da festa. Alguém avisa que a gente também quer esse roteiro!