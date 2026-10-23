William Bonner estreou na tatuagem para homenagear os filhos

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William Bonner decidiu que era hora de entrar para o clube da tatuagem. Para marcar os 29 anos dos filhos trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinícius, o jornalista fez sua primeira tatuagem e compartilhou o resultado nas redes sociais.

A arte no braço de Bonner é a reprodução de uma foto histórica: o salto simultâneo dos três filhos em uma piscina. Segundo o apresentador, a ideia partiu da filha caçula, a última a deixar o ventre materno e a última a se deixar tatuar. Como Bonner foi o autor da fotografia original, ele achou justo guardar a imagem também na pele.

A comemoração do aniversário, que aconteceu em 21 de outubro, envolveu a família tentando conciliar as agendas profissionais de cada um. Bonner contou que a família se juntou "como e onde era possível", com tudo bem corrido para respeitar os deveres profissionais de cada um e o direito de votar nos dois turnos da eleição.

Enquanto Beatriz mora no Rio de Janeiro e trabalha como influenciadora digital, Vinícius e Laura preferem a discrição e vivem atualmente em Paris, na França.

Imagina a coragem de fazer a primeira tattoo já partindo para um desenho desses? Esperamos que a foto original tenha ficado perfeita, porque o risco de virar um meme era real.