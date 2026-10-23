Prima de Lua Blanco revela detalhes dolorosos sobre luta da atriz contra o câncer

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A morte de Lua Blanco, aos 39 anos, deixou um vazio enorme entre fãs e família. A atriz faleceu após enfrentar um câncer no intestino, e agora sua prima mais nova, Ema Blanco, decidiu compartilhar detalhes íntimos e emocionantes sobre os últimos momentos da artista em vídeos publicados no TikTok.

O alerta e a descoberta

O clima pesado na família começou a aparecer pouco antes do casamento de Ema. Ela contou que sentiu algo estranho no comportamento dos parentes e chegou a questionar se as pessoas não estavam felizes com a sua união. O primeiro sinal claro veio através de uma ligação do pai de Ema, que pediu que ela orasse por Lua.

Logo depois veio a confirmação devastadora: Lua revelou que estava com um tumor no intestino grosso. O quadro era grave, com metástase em vários outros órgãos. Ema relatou que só descobriu alguns dias antes do falecimento que a artista também tinha um tumor ósseo no úmero.

Mesmo com a doença avançando, Lua fez questão de estar presente no casamento da prima. Em um jantar que antecedeu a cerimônia, a atriz usou o karaokê para cantar uma música dedicada a Ema. Naquele momento, enquanto a família já sabia da gravidade da situação, os outros convidados ainda não estavam cientes do que acontecia.

A corrida contra o tempo

Depois de iniciar a quimioterapia, Lua foi internada. Ema, que estava em São Paulo, acompanhava a situação principalmente por mensagens, mas recebeu um alerta da mãe avisando que a prima estava muito debilitada. Houve um momento de esperança quando exames mostraram melhora e os médicos conseguiram retirar o câncer do intestino através de uma cirurgia.

No entanto, um pressentimento fez Ema agir rápido. Na sexta-feira passada [16], segundo ela, acordou desesperada, arrumou as malas e pegou um voo para o Rio de Janeiro. Ela chegou no último segundo do horário de visitas daquela sexta e conseguiu subir ao quarto. Ao entrar, foi recebida por Lua, que disse ter achado que a priminha não viria.

O reencontro foi difícil, pois o estado de saúde da atriz a assustou. Mesmo assim, Lua demonstrou carinho e chegou a falar sobre a possibilidade de Ema estar grávida, algo que era um desejo importante para a artista, embora a prima tenha afirmado que não planejava ter filhos naquele momento.

A polêmica do aviso e o adeus

Após a morte de Lua, Ema Blanco travou uma batalha para que a notícia não se espalhasse antes que todos os familiares fossem avisados. Ela tentou segurar publicações de jornalistas e entrou em contato com Sérgio Malheiros, marido de Sophia Abrahão, para evitar que a atriz descobrisse a perda da amiga através da imprensa.

Ema demonstrou tristeza especialmente pela forma como Arthur Aguiar soube do falecimento da ex-colega de Rebelde Brasil, que teria sido durante uma live. Quando Arthur Aguiar e Micael Borges chegaram ao velório e a abraçaram, a prima pediu desculpas, dizendo que tinha tentado avisá-los.

A despedida foi cercada de emoção, música e reencontros, mas exigiu protocolos rígidos de privacidade. Para evitar que imagens de Lua no caixão fossem divulgadas, um segurança pediu que Ema distraísse os jornalistas enquanto o corpo era levado para um espaço reservado.

Além disso, houve uma regra rigorosa de não usar celulares. Fãs que haviam se tornado amigos da atriz organizaram um sistema de recolhimento de aparelhos com senha e número para garantir que ninguém entrasse com o telefone no local.

Reações na internet

Depois de postar esses relatos, Ema Blanco não encontrou apenas apoio. Ela recebeu críticas de internautas que a acusaram de querer ganhar engajamento com a morte da prima. Diante dos comentários, ela apagou os vídeos com os detalhes dos momentos finais de Lua.

Em uma nova publicação, Ema se justificou dizendo que a decisão de apagar o conteúdo não foi por falta de consideração, mas por autopreservação, ressaltando que nunca foi uma pessoa pública e não tem interesse em ser.

Lua Maria Blanco ficou nacionalmente conhecida por interpretar Roberta Messi, uma das protagonistas da novela Rebelde, exibida entre 2011 e 2012, e por fazer parte da banda Rebeldes.