Virginia aposta em look polêmico na festa da filha e web não perdoa

Entretenimento

Virginia Fonseca dividiu opiniões nas redes sociais ao aparecer na festa de quatro anos da filha, Maria Flor. Para a ocasião, a influenciadora escolheu um conjunto de renda lilás composto por blusa cropped de mangas longas, gola alta e babados no punho e no colo, acompanhado de calça capri ajustada. Para completar a produção, ela usou uma minissaia da mesma cor sobreposta à calça, sandálias brancas de plataforma com salto alto e bolsa estruturada branca com detalhes dourados. O visual foi finalizado com cabelo loiro em coque alto e maquiagem combinando.

A festa, inspirada no filme Enrolados da Disney, foi luxuosa e contou com um teto estrelado com 300 mil pontos de luz, detalhe revelado pela decoradora Tana Lobo. Nas redes sociais, Virginia posou ao lado do ex-marido, Zé Felipe, e dos três filhos, incluindo Maria Alice, de cinco anos, e José Leonardo, de dois. Apesar da separação, os dois destacam que mantêm a amizade para criar as crianças.

No X, a escolha fashion da empresária não passou despercebida e a internet foi cruel. Internautas chamaram o visual de pavoroso e brega, com comentários afirmando que ela não acerta um look e que a roupa parecia tecido de calcinha.

O stylist da influenciadora também entrou na linha de fogo. Alguns usuários questionaram a lógica por trás da escolha, sugerindo que ela teria ficado melhor em um vestido lilás estilo princesa e chegando a brincar que o profissional deve odiar a cliente para ter sugerido aquele conjunto. Alguém realmente achou que calça capri com saia por cima era a vibe certa para 2026?

Sinceramente, a gente sabe que a Virginia gosta de ousar, mas essa combinação de renda com calça capri e saia foi longe demais. Ficou parecendo que ela não conseguia decidir se queria ir de pijama chique ou de princesa da Disney. Esperamos que o próximo look seja menos traumático para quem assiste.