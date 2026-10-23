Ana Castela leva susto com gambá visitando sua garagem
Ana Castela passou por um momento de tensão ao chegar em casa na noite de terça-feira (30). A cantora encontrou um gambá circulando entre os carros em sua residência, em Londrina, no Paraná.
A cena foi registrada pelas câmeras de segurança do imóvel. A cantora compartilhou o vídeo nas redes sociais.
Quem nunca quis sumir quando surge um bicho inesperado no caminho? A Boiadeira provou que nem a fama livra a gente de levar um susto desses logo na chegada em casa.
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.