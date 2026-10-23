Galisteu coloca ordem na casa e adverte Giovanna Gold em A Fazenda 18

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A Adriane Galisteu não brincou em serviço e precisou intervir na sede de A Fazenda 18 para dar um recado bem direto aos peões. No programa de terça-feira, 20 de outubro, a apresentadora fez um discurso pesado após a atriz Giovanna Gold e o influenciador Mayk Leão terem entrado em um embate feio.

O problema foi que a atriz usou a orientação sexual e o corpo de Mayk para tentar ofendê-lo durante a discussão. Galisteu apareceu no telão da sala, falando em nome da Record e da direção do programa, para deixar claro que a orientação de ninguém pode ser usada como ferramenta de humilhação ou constrangimento.

Por causa disso, Giovanna Gold recebeu uma advertência oficial. A apresentadora mandou a real: palavras e gestos têm consequências e exigem responsabilidade. Ela lembrou que, embora a rivalidade e as discussões façam parte do jogo e sejam bem-vindas, a dignidade de cada participante deve ser respeitada.

Galisteu foi categórica ao avisar que condutas discriminatórias não são aceitáveis e podem levar a medidas drásticas, inclusive a expulsão do reality rural.

O clima pesou na sede e Mayk Leão não segurou as lágrimas durante o aviso. As amigas do influenciador, Ariela Carasso e Darlin Ferrattry, também se emocionaram com a situação. No fim do sermão, a Galisteu acabou sendo aplaudida por todos os peões.