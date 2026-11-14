Walcyr Carrasco lança livro com festa de famosos em São Paulo

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Walcyr Carrasco não deixou passar em branco o lançamento de seu livro Fazenda Tropical. O autor recebeu convidados especiais nesta sexta-feira, 13 de novembro, em São Paulo, para distribuir autógrafos e comemorar a obra.

O evento rolou na Livraria da Travessa e contou com a presença de familiares, fãs e diversos famosos que já trabalharam com o escritor ao longo de sua carreira.

Será que a gente consegue prever o plot desse livro ou o Walcyr guardou as reviravoltas só para as páginas?