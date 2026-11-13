Pare de detonar seu cabelo: os 5 erros fatais na hora de usar laquê

Beleza

O laquê é aquele salva-vidas que não sai da necessaire de quase todo mundo. Seja para aquele styling leve no dia a dia ou para um penteado babadeiro para sair à noite, a promessa é a mesma: manter cada fio no lugar e garantir que o visual dure o tempo todo.

O problema é que a maioria de nós usa o produto no automático, sem prestar atenção nos detalhes da aplicação. O resultado? Muitas vezes acontece justamente o oposto do que a gente quer. O cabelo acaba ficando com aquele aspecto opaco, rígido, com toque de 'estátua' ou, pior ainda, perde todo o volume poucos minutos depois de sair de casa.

Se você sente que seu penteado não dura ou que a textura do fio muda para pior, a culpa provavelmente está nos seus hábitos. Para evitar esses desastres, existem cinco erros comuns que precisam ser corrigidos agora para conseguir um acabamento profissional.

A distância é tudo

Existe uma regra de ouro quando o assunto é laquê: a distância entre o spray e a cabeça. Muita gente comete o erro de borrifar o produto perto demais do cabelo. Quando isso acontece, o spray se concentra em um único ponto, deixando o fio excessivamente úmido e criando aquela textura dura e indesejada.

Para que o produto se espalhe de forma uniforme e crie apenas um véu leve sobre os fios, o segredo é manter o spray a, pelo menos, 20 ou 30 centímetros de distância do cabelo. Assim, você consegue a fixação sem transformar seu cabelo em plástico.

Cuidado com o calor

Um dos erros mais graves para a saúde dos fios é misturar laquê com ferramentas térmicas. O spray contém ingredientes que reagem imediatamente ao calor intenso. Se você borrifar o produto antes de usar a chapinha ou o babyliss, você está, na prática, queimando o produto diretamente no fio.

Essa combinação causa a quebra do cabelo e um dano severo à fibra capilar. A regra aqui é simples: o laquê deve entrar sempre por último, funcionando apenas como o toque final de estabilização, depois que todo o processo de calor já terminou.

Não mexa depois de secar

Assim que o laquê é aplicado e seca, ele forma uma espécie de barreira protetora que mantém a forma do penteado. O erro fatal aqui é passar a escova ou o pente depois que o produto já estabilizou o visual.

Ao fazer isso, você quebra essa barreira de proteção, o que gera frizz e destrói completamente as ondas ou cachos. Se você prefere um resultado com aparência mais natural e com movimento, a dica é pentear todo o cabelo antes de aplicar o spray.

Escolha o fixador certo

Nem todo laquê é igual e usar o produto errado para a ocasião pode arruinar o look. Se a ideia é ter um volume leve e um movimento natural para o dia a dia, usar um spray de fixação extra vai apenas pesar os fios e tirar a naturalidade.

Por outro lado, se você está montando um coque elaborado para uma festa à noite, um laquê leve não vai aguentar o tranco e o penteado vai desmoronar. O truque é escolher o nível de fixação de acordo com o tipo de styling que você quer alcançar.

O erro do volume na raiz

Na tentativa de fazer o volume durar mais, muita gente borrifa grandes quantidades de laquê diretamente na raiz. Isso é um erro estratégico, pois o excesso de produto acumulado deixa os fios pesados, faz com que eles grudem no couro cabeludo e, consequentemente, o cabelo perde a altura rapidamente.

Para garantir que o volume realmente dure, a técnica correta é borrifar o produto levemente e a uma certa distância, levantando as mechas de baixo para cima. Dessa forma, você consegue a sustentação necessária sem pesar a raiz. Afinal, quem quer volume não quer cabelo colado na testa, né?