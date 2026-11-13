Denilson ironiza cobrança de Gracyanne Barbosa a Belo

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Denilson resolveu entrar na conversa sobre a briga financeira entre Gracyanne Barbosa e Belo. Nos comentários de uma publicação no Instagram, o comentarista esportivo aconselhou a musa fitness a ter paciência para receber os valores que cobra do ex-marido, lembrando que ele mesmo manteve uma disputa judicial com o cantor por mais de 20 anos.

Com bom humor, Denilson escreveu que ela poderia ficar tranquila, pois ele esperou duas décadas e que ela acabaria recebendo. O comentário aconteceu após Gracyanne estabelecer, em entrevista ao Blogueirinha exibida na segunda-feira, 9 de novembro, o dia 21 de novembro como prazo final para que Belo resolva as pendências financeiras. Caso não aconteça, ela disse que poderá recorrer à Justiça.

Mesmo com o ultimato, Gracyanne afirmou que prefere evitar um novo processo judicial por causa da relação entre as famílias e da amizade com o cantor, mencionando que ele pediu 15 dias para resolver a situação.

Acertos e desapontamentos

Durante a mesma conversa, a musa fitness revelou que Belo não cumpriu um combinado feito após o fim do casamento em 2024. O acordo era que ambos assumissem publicamente que cada um teve um relacionamento e que já não estavam juntos. Gracyanne contou que cumpriu a palavra, mas o cantor teria preferido ficar quieto. Ela disse que ele a deixou na fogueira, mas que já perdoou o ex-marido para conseguir seguir em frente.

Gracyanne também aproveitou para negar qualquer rivalidade com Viviane Araujo, ex-mulher de Belo. Ela afirmou que não foi o pivô da separação do casal e que hoje em dia não existe mais rivalidade entre elas, lamentando que a situação tenha sido triste no passado.

Luto na família

Logo após a entrevista, Gracyanne recebeu a notícia da morte do pai, Elias Barbosa, aos 72 anos. A artista e o pai haviam se reconciliado cerca de três meses antes do falecimento. Em agosto, ela viajou até Brasilândia, no interior de Mato Grosso do Sul, para visitá-lo no Dia dos Pais e compartilhou o encontro nas redes sociais.