Johnny Depp volta a Hollywood com filme de Natal, mas crítica não está convencida

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Johnny Depp está de volta aos blockbusters e aos grandes estúdios de Hollywood com o lançamento de Ebenezer e os Fantasmas do Natal. No entanto, o retorno do ator às telonas não parece ter encantado a crítica especializada de forma geral, resultando em opiniões bem divididas sobre a obra.

O filme abriu com 54% de aprovação no Rotten Tomatoes. Enquanto alguns jornalistas elogiam o carisma e a performance de Depp, outros detonam a qualidade do roteiro, classificando-o como fraco.

Entre o carisma e o exagero

A atuação de Johnny Depp é o ponto central das discussões. De um lado, há quem defenda que o ator deu conta do recado, encaixando-se perfeitamente no papel ao usar próteses e esbanjar desdém com total convicção. Para esses críticos, a performance é a razão pela qual o filme se torna assistível.

Por outro lado, a interpretação foi vista por alguns como caricatural e estilizada, lembrando o trabalho que Depp entregava há 15 anos. Há quem diga que ele tenta compensar falhas com caretas exageradas, parecendo uma figura de museu de cera que passa o tempo todo latindo e franzindo a testa. A intensidade irritada e estridente de suas falas foi descrita como algo que apenas ocasionalmente consegue ser engraçado.

Fidelidade ao clássico vs. tédio

O longa é uma adaptação do clássico de Charles Dickens. Parte da crítica destaca que os admiradores do livro vão apreciar a fidelidade à obra e a atmosfera sombria, enquanto os fãs de terror encontrarão a maestria e o clima que procuram. Outros apontam que a versão é razoável por evitar abordagens revisionistas desajeitadas, trazendo um sopro espectral e revigorante ao conto.

Contudo, a previsibilidade é a grande vilã para outros avaliadores. Alguns críticos afirmam que o filme é tão previsível que acaba sendo esquecível, sugerindo que a obra se junta a uma longa lista de tentativas esquecidas de lucrar com a bilheteria da época natalina. Para esses, a experiência no cinema pode terminar com o espectador simplesmente dando de ombros em silêncio.

A trama e a chegada ao Brasil

Na história, Ebenezer Scrooge é um velho avarento que precisa confrontar o próprio passado para lutar por uma segunda chance de ser feliz. Para isso, ele recebe a visita do fantasma de seu antigo sócio, Jacob Marley, além dos Espíritos do Natal Passado, Presente e Futuro.

O filme já está em exibição nos cinemas brasileiros, tendo chegado ao Brasil um dia antes da estreia nos Estados Unidos, que acontece hoje, 13 de novembro. É o momento de ver se o carisma de Depp vence o roteiro previsível ou se o filme vai virar apenas mais um 'bobagem' da temporada.

Quem é Johnny Depp

Ator, músico, diretor e produtor norte-americano, Johnny Depp é conhecido por interpretar personagens excêntricos. Ao longo de sua carreira, acumulou indicações a três Oscars e dois BAFTA, além de ter vencido um Globo de Ouro e um Screen Actors Guild Award. Seus filmes somam mais de 10,8 bilhões de dólares em arrecadação global.