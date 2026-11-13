Susto em A Fazenda: Mayk Leão passa mal e preocupa fãs

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O clima pesou na quinta-feira, 12 de novembro, durante a abertura do programa ao vivo de A Fazenda 18. Adriane Galisteu notou que Mayk Leão não estava no sofá para recebê-la no telão e logo explicou o motivo da ausência para quem estava assistindo.

O peão teve um mal-estar e precisou se ausentar do sofá. Galisteu revelou que Mayk teve uma crise de ansiedade, passou mal e foi medicado.

Para evitar qualquer pânico generalizado, a apresentadora fez questão de avisar que a família e os amigos do participante podem ficar tranquilos, já que está tudo bem. No momento da explicação, Mayk já estava se recuperando e dormindo no quarto.