Ariela Carasso cansa de fingir amizade e corta papo com Alfredo Amaral e Duda em A Fazenda 18

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O clima na reta final de A Fazenda 18 segue com as alianças estremecidas, e a Ariela Carasso resolveu que não dá mais para fingir. Na noite de quarta-feira, 11 de novembro, ela desabafou que não pretende mais compartilhar informações de jogo com alguns participantes.

Ariela deixou claro que não quer mais manter a pose de amizade com Fran Almeida e Murilo Dias. Mas o alvo principal da vez foi o Alfredo Amaral. Ela reclamou do comportamento dele na terça-feira, 10 de novembro, quando o peão planejou a Roça com Mayk Leão e saiu perguntando as opções de voto das peoas. Para Ariela, parece que o Alfredo se acha o líder e todo mundo só segue o jogo dele.

E não para por aí. A peoa decidiu que vai avisar Mayk que não comenta mais nada sobre a estratégia perto de Alfredo e da Eduarda Braum. Na visão dela, Alfredo usa a Duda para conseguir informações, que depois seriam repassadas para ele. Por causa disso, Ariela resolveu que nem conversa mais perto da cama.

Se a ideia era manter a paz até o Top 10, alguém esqueceu de avisar a Ariela. Será que a gente vai ver mais algum grupão desmoronando nos próximos dias?