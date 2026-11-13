Grammy Latino 2026: Anitta vence pela primeira vez e Rosalía leva o Álbum do Ano

Entretenimento

A 27ª edição do Grammy Latino 2026 aconteceu na quinta-feira, 12 de novembro, reunindo os maiores nomes da música da América Latina. A noite foi marcada por conquistas importantes, especialmente para a música brasileira, e pela homenagem a Daddy Yankee.

O Grammy Latino é uma premiação internacional organizada pela Academia Latina da Gravação. O evento foca na excelência de obras gravadas em espanhol, português ou outros idiomas e dialetos reconhecidos na Ibero-América. As indicações e votações seguem processos semelhantes ao Grammy regular, sendo decididas por profissionais da própria indústria musical.

A vitória histórica de Anitta

O grande momento para o Brasil foi a primeira vitória na carreira de Anitta. Aos 33 anos, a cantora finalmente levou um troféu para casa após somar 12 indicações ao longo dos anos. Ela venceu na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporânea em Língua Portuguesa com o disco Equilibrivm.

Durante a celebração, Anitta destacou que o trabalho representou uma revolução religiosa e de fé no Brasil. A artista mencionou que, por muitos anos, a cultura negra e suas religiões foram apagadas ou não podiam ser faladas em público, encerrando sua fala com uma saudação ao candomblé e a Exu.

O domínio de Karol G e Rosalía

Karol G foi um dos nomes mais indicados da edição, com dez nomeações. A artista venceu Melhor Álbum de Música Urbana, com o projeto Tropicoqueta, e também levou o troféu de Melhor Interpretação Reggaeton com a música Verano Rosa, ao lado de Feid.

Rosalía também teve um papel central na noite, competindo em nove categorias. A cantora foi a grande vencedora do Álbum do Ano com o disco LUX e também venceu na categoria de Canção do Ano com a música La Perla, gravada com Yahritza y su Esencia.

Homenagens e destaques internacionais

Daddy Yankee foi o grande homenageado da noite, recebendo o título de Personalidade do Ano. A honraria reconheceu seus mais de 30 anos de carreira. Para celebrar, o porto-riquenho subiu ao palco e apresentou hits que marcaram sua trajetória, como Gasolina, Con Calma, Dura e Despacito.

Outros nomes internacionais também brilharam. Milo J venceu Gravação do Ano com a faixa Niño e Xavi levou o prêmio de Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea com o disco Contra Todo. Já Juanes venceu na categoria de Melhor Álbum de Pop/Rock com o trabalho Junesteban, e Fonseca levou o troféu de Melhor Álbum Tropical Contemporâneo com De Amor, Sueños y Cantares.

Brasileiros no topo

Além de Anitta, vários outros artistas do Brasil foram premiados. Na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa, a vitória foi de Johnny Hooker e Ney Matogrosso com a música Viver e Morrer de Amor na América Latina. No rock e música alternativa, Urias venceu com o álbum CARRANCA.

O rap e o urbano brasileiro também tiveram espaço, com Emicida levando o prêmio de Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa por Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores. Já na música popular brasileira e afro-portuguesa, o troféu foi para o projeto Criolo, Amaro e Dino.

Outras vitórias nacionais incluíram João Gomes, Mestrinho e Jota.pê no Álbum de Música de Raízes por Dominguinho Vol 2 (Ao Vivo), Eli Soares no Álbum de Música Cristã com Primeiro (Ao Vivo) e Leci Brandão, que venceu em Melhor Álbum de Samba/Pagode com 50 Anos De Carreira.

Revelações e pré-estreia

A cerimônia principal consagrou as categorias de maior peso, como Álbum, Gravação e Canção do Ano, além de Artista Revelação, categoria vencida por Aria Vega. No entanto, parte dos vencedores já tinha sido anunciada em uma cerimônia de pré-estreia realizada na tarde de 12 de novembro, que premiou nomes como Ney Matogrosso, Rosalía, Johnny Hooker, Urias e Leci Brandão.

O evento também deu visibilidade a artistas como Paco Amoroso e Ca7riel, que foram lembrados pela Academia sete vezes nesta edição.