Andreas Kisser manda real sobre a mudança de local no show de despedida do Sepultura

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O show de despedida do Sepultura, realizado no sábado, 7 de novembro, em São Paulo, não saiu como o planejado. A apresentação final da turnê Celebrating Life Through Death precisou ser transferida da Mercado Livre Arena Pacaembu para a Suhai Music Hall, um espaço bem menor, cerca de dois meses antes da data.

A diferença de público foi brutal. No começo, quase 31 mil ingressos estavam à venda, mas com a mudança do local, esse número caiu para aproximadamente 8,7 mil. Quando questionado se a baixa procura pelas entradas foi o motivo da alteração, Andreas Kisser foi direto e confirmou que sim, dizendo que era óbvio.

O músico, porém, não deu ouvidos aos haters na internet. Ele sugeriu que o plano não deu certo porque a banda já tinha tocado para mais de 120 mil pessoas em São Paulo durante a tour, incluindo três shows esgotados no Espaço Unimed no início de 2024, além de participações na Virada Cultural e no Lollapalooza Brasil 2025.

Andreas afirmou que ter consciência e tranquilidade para resolver esse tipo de questão é um privilégio e que, mesmo com a mudança, ter nove mil pessoas em um show esgotado em São Paulo é motivo para agradecer.

O evento de despedida no sábado contou com aberturas de Sacred Reich, Krisiun e Metal Allegiance. O set do Sepultura ainda teve participações especiais de Jairo Guedz, João Gordo e Jão (do Ratos de Porão), Yohan Kisser, Moyses Kolesne, Amilcar Christófaro, Alan Wallace, Sean Sterling e Ethan Kahn.

Honestamente, quem já organizou festa de aniversário sabe que ajustar o lugar pro número de convidados é a única forma de não passar vergonha. Melhor um lugar menor lotado do que um estádio vazio, né?