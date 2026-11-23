Entretenimento

Larissa Murai está conseguindo fazer aquele malabarismo que todo artista sonha: estar em várias frentes ao mesmo tempo. Atualmente, ela divide sua agenda entre a televisão aberta, o cinema e o streaming, explorando formatos que vão desde o drama das novelas até o terror sobrenatural, além de começar a assinar roteiros de suas próprias histórias.

Larissa Perini Murai é uma atriz, diretora, cantora e roteirista brasileira que vem expandindo seu território no entretenimento.

A escola da vilania em Por Você

Na novela Por Você, exibida pela TV Globo desde 17 de agosto de 2026, Larissa interpreta Giovana. A personagem é o braço direito de Vanessa, vivida por Alinne Moraes. O papel coloca a atriz em uma posição curiosa: Giovana é uma aprendiz de vilã que vive em uma contradição constante, sentindo admiração e carinho por Vanessa, enquanto é humilhada por ela.

Sobre a dinâmica em cena, Larissa contou que trabalhar com Alinne Moraes tem sido um presente, destacando a generosidade da colega. A atriz revelou que a complexidade de Giovana gera sentimentos ambíguos que são interessantes de explorar e que a trama é tão imprevisível que nem mesmo o elenco sabe exatamente o que vai acontecer nas reviravoltas das armações das personagens.

Mergulho no terror e na cultura nipo-brasileira

Além da atuação, Larissa está assumindo o controle da narrativa. Em Oratório, ela não apenas protagoniza, mas também assina como corroteirista. O filme de terror explora a temática nipo-brasileira e nasceu de uma parceria com a diretora e roteirista Caroline Fioratti.

Como ambas são nipo-brasileiras, as referências culturais foram fundamentais para a construção da história. O projeto mergulha na mitologia japonesa, focando especialmente nos yurei e yokai, que são figuras fantasmagóricas e sobrenaturais do imaginário japonês desde o período Edo. O objetivo foi criar uma mistura entre o terror e as questões contemporâneas sobre a identidade nipo-brasileira.

A rotina hospitalar de Med

Outro destaque na carreira é a participação em Med, que será a primeira série médica brasileira original da Netflix, com previsão de lançamento para 2027. Na produção, Larissa interpreta uma residente em obstetrícia. Fã de séries como House e a produção francesa Hipócrates, a atriz encarou o papel como a realização de um sonho.

Para dar realismo à atuação, a preparação foi intensa. Larissa passou um longo período acompanhando profissionais no Hospital das Clínicas para observar a rotina e os procedimentos hospitalares. Ela chegou a acompanhar de perto um parto, experiência que considerou essencial para construir a imagem de sua personagem. O mergulho no universo médico foi tão profundo que a atriz confessou que, em alguns momentos, sentiu dificuldade em voltar para a vida real após as gravações.

A transição para o universo adulto

A trajetória de Larissa começou na infância e passou por produções voltadas para o público jovem, como Juacas. A transição para personagens adultos foi um processo planejado para que ela pudesse se apresentar a esse novo universo de forma estratégica.

Essa mudança permitiu que ela explorasse linguagens diferentes, como o terror e séries dramáticas, o que a tornou uma artista mais versátil. Paralelamente, a escrita tornou-se uma ferramenta de libertação para sua atuação. Larissa trabalhou como assistente de roteiro em Véspera, onde aprendeu sobre adaptação literária, e colaborou novamente com Caroline Fioratti em Tiros no Escuro.

Para a atriz, entender a estrutura dos roteiros e os subtextos por trás de cada personagem a deixou mais segura e apropriada do que está fazendo, transformando-a em uma artista melhor.