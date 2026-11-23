Entretenimento

Já está aberta a primeira fase de votação do Troféu Imprensa para escolher os melhores nomes de 2026 na TV, música e streaming. O público pode votar livremente em 14 categorias diferentes através do site do SBT.

A votação segue até as 23h59 do dia 10 de janeiro de 2027. Os três mais votados em cada categoria passam para a segunda fase, onde um júri de jornalistas e especialistas decide quem leva a estatueta para casa.

Bora votar nos favoritos para garantir que a galera que a gente gosta realmente ganhe?