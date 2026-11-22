Sol, piscina e beijinhos: famosos aproveitaram o feriado do Dia da Consciência Negra
O feriado do Dia da Consciência Negra, na sexta-feira 20 de novembro, foi a desculpa perfeita para os famosos darem um check no bronzeado. Teve gente na praia, na piscina e, claro, postando tudo nas redes sociais para deixar a gente com inveja.
Virgínia Fonseca, a influenciadora que não brinca em serviço, aproveitou o dia para mostrar o resultado do seu novo bronzeado. Ela usou o espelho para exibir o corpo musculoso e a barriga chapada, . Meta de shape, hein?
Já Tiago Iorc preferiu um clima mais romântico. O cantor foi flagrado em uma praia no Rio de Janeiro ao lado da namorada, que teve a identidade mantida em segredo. O momento mais fofo do dia foi quando ele foi visto beijando repetidamente a barriga da companheira. Alguém avisa que a gente quer esse romance também!
Maria Luiza Vilhena, esposa de Paulinho Vilhena, também não ficou parada e posou com um biquíni azul-bebê na piscina, ostentando um corpo saradíssimo.
Para fechar a lista de quem aproveitou o calor, Isa Scherer curtiu uma piscina de ondas em São Paulo, enquanto Cauã Reymond preferiu a areia da Praia da Joatinga, na Zona Sul do Rio.
E você, aproveitou o feriado para relaxar ou ficou só no scroll do feed?