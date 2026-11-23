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Mell Muzzillo não brincou em serviço na preparação para o Dança dos Famosos no domingo, 22 de novembro. Antes de encarar a salsa no palco do Domingão, a atriz mostrou nos bastidores que estava treinando pesado em casa com o noivo, Marcello Melo Jr., que foi campeão da competição em 2014.

O esforço deu resultado: durante a apresentação, Mell surpreendeu todo mundo e fez um espacate no palco. A dedicação da atriz foi confirmada pelo professor Dani Norton, que contou que ela não descansa nem fora do horário de aula e manda vídeos à meia-noite dela e do noivo treinando em casa.

Mell e Marcello se conheceram nos bastidores da novela Renascer, onde interpretaram Ritinha e José Bento. O casal assumiu o romance em novembro de 2024 e anunciou o noivado em agosto de 2026 e já planeja começar a organizar o casamento em 2027.

Sobre a diferença de 17 anos entre os dois — Mell tem 21 e Marcello tem 38 —, a atriz explicou que isso não atrapalha a relação. Para ela, o casal vive um amor com muita cumplicidade, escuta e diálogo aberto.

Só espero que o Marcello não tenha cobrado mensalidade por essa aulinha particular!