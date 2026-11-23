Entretenimento

A família do Fred Bruno cresceu! O apresentador e ex-BBB anunciou neste domingo, 22 de novembro, que o seu segundo filho nasceu. O bebê chegou ao mundo na sexta-feira, 20 de novembro, mas ele só anunciou a novidade neste domingo. Até agora, o nome do pequeno ainda é um segredo.

Claro que a internet não ficou parada e a festa foi geral. Famosos como Nicolas Prattes e Ticiane Pinheiro correram para as redes sociais para celebrar a chegada do herdeiro, que é fruto do relacionamento de Fred com Indi Lunar. Sobre a companheira, Fred já tinha avisado em julho que Indi não é uma pessoa pública e que eles preferem manter a relação longe dos holofotes. Justo, né?

O clima de harmonia também envolve a ex do apresentador, Bianca Andrade. Mãe de Cris, de cinco anos, fruto da relação anterior com Fred, Bianca reagiu super bem à notícia. Ela contou que ficou em choque ao saber da gestação, pois soube como todo mundo, só que um dia antes, e fez questão de elogiar Fred como pai e dar as boas-vindas ao novo irmãozinho de Cris.

Fred e Indi confirmaram, em um chá-revelação com amigos e familiares, que estavam esperando um menino. Na época, Bianca até comentou a publicação revelando a preferência do filho de Fred pelos nomes.

A gente ama ver esse tipo de maturidade entre ex, né? Agora é torcer para saber logo qual foi o nome escolhido para o baby!