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O feed está movimentado e a gente não consegue acompanhar. Para começar, tem influencer que finalmente resolveu mostrar a carinha da bebê nas redes sociais, e se declarando após o nascimento dela. Enquanto isso, outras influencers preferem ignorar a vida do ex-noivo e focar no que realmente importa: aproveitar o sol do Rio de Janeiro.

Aliás, o Rio está sendo o refúgio da vez. Tem atriz renovando o bronzeado, curtindo com amigos e prestigiando a filha nos dias de sol carioca. Mas se você acha que o descanso é para todos, saiba que tem outra atriz que preferiu fugir para as praias paradisíacas do Nordeste para recarregar as energias.

No mundo dos filhos e polêmicas, a situação é complexa. Tem influencer que está decidindo se mostra ou não o rosto do Gabriel, seu primeiro filho com um jogador de futebol. E falando em filhos, internautas comentaram a notícia entregue por Xuxa durante o Domingão a respeito da gravidez da filha estilista.

Para fechar esse boletim de fofocas, temos a estreia de uma menina de 14 anos em uma releitura de A Noviça Rebelde, agora chamada de O Som da Música. No meio disso tudo, Angélica postou foto com uma apresentadora que foi super homenageada por amigos e famosos.

Além disso, o time de certa influencer precisou soltar um comunicado oficial para justificar um distanciamento e garantir que as informações sobre a partida de alguém são verdadeiras.

É muita informação para processar em um dia só, né? A gente só queria saber quem é que está descansando em qual praia agora.