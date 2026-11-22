A filha de Simone Tebet usou o mesmo vestido de noiva da mãe no casamento
A filha mais velha de Simone Tebet decidiu apostar em um romantismo hereditário e usou o mesmo vestido de noiva da mãe em seu casamento.
Para quem não lembra, Simone Tebet é uma política brasileira que já passou por cargos como ministra do Planejamento e Orçamento e senadora. Agora, o destaque saiu da política e foi para o guarda-roupa, com a filha repetindo a produção da mãe para subir ao altar.
Segundo a fonte, o casamento teve fotos divulgadas.
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.