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Tatá Werneck decidiu abrir o baú de recordações e provar que a paixão por Sandy & Junior vem de longe. No domingo, 22 de novembro, a apresentadora postou nas redes sociais um vídeo de quando era adolescente dublando a música Out-Door, do álbum Quatro Estações, lançado em 1999.

O momento não passou despercebido e a própria Sandy resolveu entrar na brincadeira. A cantora riu bastante nos comentários e deixou claro que amou a performance da amiga e fã, chamando o vídeo de fofura.