Léo Pereira é flagrado com nova affair enquanto Karoline Lima foca na filha
Léo Pereira foi flagrado aos beijos com uma suposta nova affair na noite de sábado, 21 de novembro, ao sair de um restaurante no Rio de Janeiro. A mulher nas imagens seria a médica Giovanna Mattos, de 25 anos, que já era apontada como possível interesse do jogador nas últimas semanas, embora os dois não costumassem postar fotos juntos nas redes sociais.
O flagra chama a atenção porque aconteceu pouco mais de duas semanas depois que Karoline Lima anunciou o fim do noivado com o jogador do Flamengo. Enquanto o ex curtia a noite, Karoline Lima passou o sábado, 21 de novembro, de forma bem diferente. A influenciadora aproveitou a manhã de sol na praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, acompanhada da filha Cecília, de três anos, fruto de sua relação com o jogador Éder Militão.
Mais tarde, Karoline usou as redes sociais para mostrar que passou o restante do dia em casa com a pequena. Nos stories, ela também comentou sobre a possibilidade de se mudar do Rio de Janeiro para São Paulo.