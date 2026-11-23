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Léo Pereira foi flagrado aos beijos com uma suposta nova affair na noite de sábado, 21 de novembro, ao sair de um restaurante no Rio de Janeiro. A mulher nas imagens seria a médica Giovanna Mattos, de 25 anos, que já era apontada como possível interesse do jogador nas últimas semanas, embora os dois não costumassem postar fotos juntos nas redes sociais.

O flagra chama a atenção porque aconteceu pouco mais de duas semanas depois que Karoline Lima anunciou o fim do noivado com o jogador do Flamengo. Enquanto o ex curtia a noite, Karoline Lima passou o sábado, 21 de novembro, de forma bem diferente. A influenciadora aproveitou a manhã de sol na praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, acompanhada da filha Cecília, de três anos, fruto de sua relação com o jogador Éder Militão.

Mais tarde, Karoline usou as redes sociais para mostrar que passou o restante do dia em casa com a pequena. Nos stories, ela também comentou sobre a possibilidade de se mudar do Rio de Janeiro para São Paulo.