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Eu Sou o Rocky chegou à segunda posição nas bilheterias dos Estados Unidos ao arrecadar nove milhões e trezentos mil dólares em sua expansão para 2.477 cinemas. Somando as exibições em circuito limitado que ocorreram nos dois fins de semana anteriores, o drama biográfico da Amazon MGM Studios totaliza dez milhões e quatrocentos mil dólares no mercado americano.

O começo foi discreto, mas o filme conseguiu a rara nota A+ nas pesquisas do CinemaScore. Esse resultado foi impulsionado principalmente por espectadores com mais de 45 anos. Com essa aprovação, a produção pode conseguir mais salas de cinema, manter o faturamento nas próximas semanas e ainda busca uma indicação ao Oscar.

No mercado internacional, o longa registrou pouco mais de três milhões de dólares. Esse valor pode variar porque a Amazon MGM Studios faz a distribuição direta apenas nos Estados Unidos, utilizando parceiras como a Diamond Films no Brasil para outros territórios. No total global, a bilheteria beira os 14 milhões de dólares.

Como o orçamento do filme foi de 30 milhões de dólares, a meta agora é atingir cerca de 75 milhões de dólares para cobrir os custos e começar a ter lucro. Dirigido por Peter Farrelly e estrelado por Anthony Ippolito como o jovem Sylvester Stallone, o longa mostra os bastidores da criação de Rocky: Um Lutador, de 1976. O filme já está nos cinemas brasileiros e deve chegar em breve ao Prime Video.