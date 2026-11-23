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Jotapê, representante de São Paulo, conquistou o título de campeão brasileiro de freestyle na 14ª edição do Duelo de MCs Nacional. A decisão aconteceu no domingo, 22 de novembro, no Viaduto Santa Tereza, em Belo Horizonte. Na grande final, Jotapê venceu Noventa, do Espírito Santo, que ficou com o vice-campeonato.

A disputa e a premiação

O evento foi organizado pela Família de Rua e reuniu 32 MCs de diversas regiões do Brasil. Para chegar ao campeonato nacional, os competidores precisaram se classificar através de finais estaduais ou via repescagem. Além da glória do título, a edição teve uma premiação total de R$ 85 mil, valor distribuído entre os MCs conforme a posição final no pódio.

O terceiro lugar ficou com Xamuel, do Rio Grande do Sul, enquanto Hogue, de Pernambuco, encerrou a competição na quarta posição.

O caminho até a final

O campeonato começou no sábado, 21 de novembro, com 16 batalhas eliminatórias. Nessa primeira fase, cada confronto definia um vencedor que avançava para a próxima etapa e um competidor eliminado.

Nos duelos de sábado, Jotapê começou sua trajetória vencendo WL BXD, do Rio de Janeiro. Outros resultados marcantes do primeiro dia incluíram a vitória de Xamuel sobre Jaya, de Hogue contra Kamui e de Noventa contra Jeffe. Também avançaram para a fase seguinte Havel, MCharles, Neto, Santoz, Mika, Bobby Midya, Martin, Ike, Kaell, HW, Vitú e Mano Gê.

As fases decisivas de domingo

No domingo, 22 de novembro, os 16 classificados retornaram ao Viaduto Santa Tereza para as oitavas de final. Jotapê manteve a sequência de vitórias ao eliminar Mika. Noventa venceu Havel, Hogue superou Vitú, Xamuel derrotou Kaell, Bobby Midya venceu MCharles, Martin eliminou Neto, Ike venceu HW e Santoz derrotou Mano Gê.

As quartas de final definiram os quatro semifinalistas. Noventa venceu Martin, Xamuel bateu Bobby Midya, Jotapê derrotou Ike e Hogue eliminou Santoz.

A reta final e o pódio

As semifinais definiram quem iria para a disputa do título e quem brigaria pelo terceiro lugar. Noventa venceu Hogue, enquanto Jotapê superou Xamuel, garantindo a vaga na grande final.

Para fechar o pódio, os derrotados nas semifinais se enfrentaram em uma última batalha. Xamuel venceu Hogue, assegurando a terceira colocação do campeonato nacional.

Imagina a adrenalina de mandar rimas no Viaduto Santa Tereza com esse prêmio em jogo? Jotapê provou que São Paulo tá on no freestyle!