Entretenimento

O coração de quem ama um barraco bateu mais forte. Adriana Esteves apareceu pela primeira vez caracterizada como Carminha em Avenida Brasil 2, a sequência da novela que foi um fenômeno da Globo em 2012.

Sinceramente, não existe nada mais satisfatório do que ver a Carminha voltando a causar. A personagem é a definição de vilã e a expectativa para ver esse retorno em ação está altíssima. Será que ela ainda consegue ser a rainha do deboche e das armações?