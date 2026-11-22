A volta da vilã: Adriana Esteves aparece como Carminha em Avenida Brasil 2
O coração de quem ama um barraco bateu mais forte. Adriana Esteves apareceu pela primeira vez caracterizada como Carminha em Avenida Brasil 2, a sequência da novela que foi um fenômeno da Globo em 2012.
Sinceramente, não existe nada mais satisfatório do que ver a Carminha voltando a causar. A personagem é a definição de vilã e a expectativa para ver esse retorno em ação está altíssima. Será que ela ainda consegue ser a rainha do deboche e das armações?
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.