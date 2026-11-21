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Top Gun 3 está confirmado. David Ellison, diretor-executivo da produtora Skydance, revelou durante a conferência DealBook, em Nova York, que o projeto vai acontecer. Mas não é para agora: o filme deve esperar que Tom Cruise conclua a sequência de Dias de Trovão.

Ellison contou que já trabalhou em oito filmes com o ator e que a prioridade no momento é a produção de Dias de Trovão 2. A ideia da produtora é emendar a filmagem de Top Gun logo após a finalização do longa de corrida.

A Paramount deu o sinal verde para o terceiro filme da saga de aviação em abril de 2026. O roteiro está nas mãos de Christopher McQuarrie e Ehren Kruger, com a produção de Jerry Bruckheimer.

O cronograma indica que Dias de Trovão 2 estreia em 2 de junho de 2028. A expectativa é que Tom Cruise e a Paramount foquem no filme de corrida durante 2027, deixando o planejamento e as gravações de Top Gun 3 para o final daquele ano ou o início de 2028.

Para quem esqueceu, o último capítulo, Top Gun: Maverick, chegou aos cinemas em 2022 e foi um fenômeno absoluto. O filme arrecadou mais de US$ 1,5 bilhão no mundo, tornando-se a maior bilheteria da carreira do ator.

Será que Maverick ainda consegue manter a pose de herói ou a gente vai ter que esperar demais por esse retorno?