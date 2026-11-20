Entretenimento

Roberto de Carvalho celebrou seu aniversário na companhia da atual namorada, a empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho. O relacionamento dos dois começou a ganhar repercussão em agosto de 2026, quando o compositor passou a postar fotos ao lado dela nas redes sociais.

O romance é, na verdade, um reencontro, já que os dois namoraram durante a adolescência e voltaram a se aproximar décadas depois. Antes de assumirem publicamente, eles já tinham sido vistos juntos em uma viagem a Paris, em julho de 2026, o que deixou os seguidores do músico curiosos.

Essa nova etapa acontece após a perda de Rita Lee, em maio de 2023, com quem Roberto foi casado desde a década de 1970 e construiu uma parceria icônica na música brasileira por 47 anos. Em setembro de 2026, durante entrevista ao programa The Business of Life, o músico contou que buscou apoio psicológico e psiquiátrico para lidar com a ausência da cantora, além de contar com a ajuda de filhos, amigos e a espiritualidade.

Sobre o novo amor, Roberto explicou que surgiu uma luz em sua vida através de uma amizade antiga e um grande amor, definindo o momento como uma bênção que não apaga a dor que ele ainda sente.

Lilibeth Monteiro de Carvalho, de 68 anos, é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha e participa do conselho de administração da companhia. Ela também ficou conhecida por ter sido casada com Fernando Collor de Mello em 1975, união que terminou no início da década de 1980 e deixou dois filhos, Arnon Affonso e Joaquim Pedro.

O casal vem compartilhando momentos como viagens e encontros com amigos, recebendo apoio de personalidades como Flora Gil, Astrid Fontenelle e Maria Ribeiro. Quem diria que o amor da adolescência voltaria para salvar o dia, hein?