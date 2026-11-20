Entretenimento

O aguardado GTA 6 finalmente chegou aos consoles PlayStation 5 e Xbox Series X|S neste 19 de novembro de 2026. Além de levar os jogadores para as confusões de Jason Duval e Lucia Caminos no estado de Leonida, a Rockstar Games resolveu dar um carinho especial para quem gosta de música nacional, espalhando artistas brasileiros por diferentes estações de rádio em Vice City.

O cenário do jogo é inspirado na Flórida, e como Vice City é baseada em Miami — cidade que recebe uma grande comunidade de brasileiros —, a escolha musical faz todo o sentido. Enquanto os protagonistas circulam pela cidade, eles podem sintonizar sucessos internacionais de Travis Scott e Dua Lipa, mas também encontram faixas que representam a diversidade do som do Brasil, indo do jazz ao metal pesado.

O Brasil nas rádios

Para quem curte sons do mundo, a estação Worldwide FM é o lugar certo. Por lá, é possível ouvir Moral Tem Hora (Ray Mang Edit). A faixa é uma releitura de uma música de 1980 da cantora Cristina Camargo, que originalmente misturava soul e disco. A composição é baseada em Pecados de Amor, escrita por Marcos Valle. Anos depois, em 2017, o DJ britânico Ray Mang, também conhecido como Raj Gupta, deu uma cara nova à música com a versão CC Amor, transformando o balanço brasileiro em um nu-disco eletrônico contemporâneo, destacando os metais e as batidas.

Já quem prefere algo mais pesado deve sintonizar a The Chamber 106.6. A estação traz Territory, um dos maiores clássicos do Sepultura, lançada em 1993 no álbum Chaos A.D. A música, composta por Max Cavalera, Igor Cavalera, Andreas Kisser e Paulo Xisto, é a definição perfeita do groove metal com thrash metal que a banda dominava na época. Além do peso, a letra traz críticas sociais e políticas sobre manipulação religiosa, propaganda de guerra e conflitos territoriais, tudo isso ilustrado em um videoclipe que fala sobre a violência entre gerações.

Para fechar o trio de estilos, o jazz brasileiro aparece na rádio Leonida Jazz com a faixa Águia Não Come Mosca. A música faz parte do álbum homônimo de 1977 do grupo Azymuth, formado por Ivan Conti (o Mamão), Alexandre Malheiros e José Roberto Bertrami. A faixa é tão emblemática que até ganhou uma edição especial em vinil de 180 gramas pela Polysom na coleção Clássicos em Vinil.

A diva no comando

Mas a representação brasileira não para na trilha sonora. A Anitta também marcou presença no jogo de um jeito bem diferente: ela comanda o podcast fictício Dra Nita Responde, que pode ser ouvido na estação The Wipe.

Seguindo a pegada satírica que é a marca registrada de GTA, a cantora interpreta uma médica que tira dúvidas dos ouvintes sobre sexo e relacionamentos. Para deixar tudo mais autêntico, a artista chega a falar em português durante o programa, garantindo que a vibe brasileira seja sentida em cada detalhe do universo de Leonida.

O jogo já começou a colher frutos absurdos, com o Metacritic registrando ótimos números e a review do VOXL entregando a nota máxima, 100, após mais de 70 horas de gameplay. Agora só falta saber se você vai gastar mais tempo fazendo missões ou apenas dirigindo por Vice City ouvindo Sepultura e Anitta.