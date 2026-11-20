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José Loreto resolveu pedir desculpas publicamente após dar uma opinião que não caiu nada bem. O ator comentou sobre a cena de sexo entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) na novela Quem Ama Cuida, da TV Globo, que acabou sendo censurada.

Em uma entrevista, Loreto disse que era bom as coisas estarem caminhando e que, antigamente, não havia nem cena de beijo. Só que o comentário gerou indignação, já que casais héteros da mesma trama continuam tendo suas cenas de intimidade exibidas com muito mais espaço na tela. Ou seja: a evolução que ele celebrou não parece estar valendo para todo mundo.

Percebendo o climão, o ator usou as redes sociais para voltar atrás. Ele admitiu que a fala foi infeliz e que não condiz com seu pensamento sociopolítico e afetivo. Loreto reconheceu que, como homem branco e hétero, deveria ter tido mais cuidado antes de opinar sobre um assunto em que não tem lugar de fala.

O ator afirmou que a representatividade precisa avançar mais rápido, já que as pessoas querem isso agora. Ele pediu desculpas humildes e reforçou que é preocupante opinar sem ter visto a cena ou saber dos detalhes.

O casal MaLipe, formado por Mau Mau e Felipe, é um dos favoritos do público de Quem Ama Cuida e movimenta a internet. A polêmica começou na última semana, quando a primeira cena de sexo dos personagens foi ao ar, mas a sequência terminou abruptamente com o personagem apagando a luz, sem mostrar a intimidade. A abordagem da emissora rendeu uma onda de críticas, principalmente pela diferença de tratamento entre os casais da história.