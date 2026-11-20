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Prepara o look e o gogó porque a Shakira está chegando em Fortaleza. O show da cantora colombiana está confirmado para o dia 9 de janeiro, um sábado, e a produtora responsável já garantiu a reserva da Arena Castelão para a data.

A vinda da artista ao Ceará já circulava nos bastidores do entretenimento desde o início de novembro. O movimento ganhou ainda mais força depois que o prefeito de Salvador, Bruno Reis, confirmou que a diva também passa pela capital baiana no dia 6 de janeiro.

Fontes do Governo do Estado e outras autoridades públicas do Ceará deram sinal verde para a realização do evento. Com a reserva do estádio feita, a apresentação sai do campo das negociações e entra oficialmente na agenda.

Essa nova etapa da turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour marca o retorno de Shakira ao Brasil. A última vez que ela pisou em solo brasileiro foi em maio deste ano, quando parou a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um show gratuito que reuniu cerca de 2 milhões de pessoas.

Agora é só torcer para que a venda dos ingressos não seja um caos completo, né? Quem aí já está treinando a coreografia no espelho?