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Robert De Niro contou que não se sentiu ofendido quando Jennifer Lawrence pediu para ele sair do jantar de ensaio do casamento da atriz, em outubro de 2019.

O ator disse que estava aproveitando a festa, mesmo sem conhecer os outros convidados. Imagina a audácia de pedir para o De Niro ir embora? A gente não teria coragem nem de olhar na cara dele.