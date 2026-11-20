Robert De Niro não ficou chateado após ser expulso de festa por Jennifer Lawrence
Robert De Niro contou que não se sentiu ofendido quando Jennifer Lawrence pediu para ele sair do jantar de ensaio do casamento da atriz, em outubro de 2019.
O ator disse que estava aproveitando a festa, mesmo sem conhecer os outros convidados. Imagina a audácia de pedir para o De Niro ir embora? A gente não teria coragem nem de olhar na cara dele.
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.