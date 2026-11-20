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Tony Correia está de volta às telas. O ator, que foi um dos grandes galãs da TV brasileira nos anos 70, integra o elenco de Quem Ama Cuida, novela escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Na trama, ele interpreta Denerval, personagem que chega com a missão de destruir a reputação de Diná, vivida por Rosi Campos. O personagem apareceu pela primeira vez no capítulo de quarta-feira, 18 de novembro, em uma armadilha montada por Adriana, personagem de Letícia Colin.

Durante a cena em uma clínica de estética, Denerval revelou que a governanta aplicava golpes e roubava clientes quando trabalhava como profissional do sexo. Mas ele não é o único a atacar a vilã: Nena, interpretada por Monique Lafond, também surgiu para acusar Diná de ter roubado Arthur Brandão, personagem de Antonio Fagundes.

Para quem não lembra, Tony Correia chegou ao Brasil em janeiro de 1976, vindo de Portugal, onde cursou Engenharia na Universidade de Coimbra. Ele começou a atuar após conhecer Moacyr Deriquém e fazer um teste para a novela O Casarão.

O reconhecimento veio no ano seguinte, em Locomotivas, onde interpretou o personagem Machadinho e viveu um romance com a personagem de Lucélia Santos. Depois disso, ele deu uma pausa na carreira por volta de 1980 para trabalhar como executivo de multinacionais na França.

O ator retornou ao Brasil no início dos anos 2000 e participou de diversas novelas, como Celebridade, Belíssima, Império, Êta Mundo Bom!, Novo Mundo e Orgulho e Paixão. Seu trabalho mais recente tinha sido em Nos Tempos do Imperador, exibida a partir de 2021.

Quem diria que o Denerval seria esse agente do caos na vida da Diná? Já estamos ansiosos para ver esse barraco render!