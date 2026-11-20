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A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a execução fiscal e a penhora da mansão de Renato Aragão, avaliada em R$ 18 milhões. A decisão, publicada na quarta-feira, 18 de novembro de 2026, aconteceu porque o artista e a Prefeitura do Rio de Janeiro começaram a negociar um acordo para extinguir o débito tributário.

Quem assinou o documento foi a juíza Joana Cardia Jardim Cortes, da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. A suspensão serve para que as partes sigam com as tratativas de uma possível transação extrajudicial. Além disso, a magistrada deu mais 30 dias de prazo para qualquer eventual impugnação à decisão anterior, que determinava o prosseguimento da execução fiscal e a penhora do imóvel.

Com isso, o processo deve ir para arquivamento provisório, mas a decisão não cancelou a penhora definitivamente. Até o momento, a defesa do ator e a Prefeitura do Rio não responderam aos pedidos de contato.

Detalhes do imóvel

A propriedade, que estava à venda em uma imobiliária desde maio de 2023 por R$ 18 milhões, fica no Pontal Oceânico, no Rio, e tem IPTU anual de R$ 40 mil. O terreno possui 3 mil m² de área construída e conta com heliponto, guarita, 10 vagas de garagem, quatro suítes e área externa com piscina, quadras esportivas e jardim.

No primeiro piso, a casa tem sala de estar com mais de 100 m², sala de costura, chapelaria, dois escritórios, biblioteca, sala de jantar, três lavabos, bar, adega, copa-cozinha e quatro dependências completas. O segundo andar abriga as quatro suítes, sendo a master equipada com quarto de vestir e salão de banho com hidromassagem.

A área externa é completa: tem quintal gramado, churrasqueira, salão de jogos, salão de festas, quadra de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva, pomar e jardins com paisagismo. Imagina o tamanho do trabalho para limpar tudo isso? Tomara que o acordo saia logo para o Didi não perder esse palácio.