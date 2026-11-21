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O clima nos grupos de WhatsApp dos executivos das afiliadas da Globo não está nada agradável. A novela 'Lá na Minha Terra', que estreou há algumas semanas na faixa das 18h, apresentou uma queda substancial nos índices de audiência em diversas capitais do Painel Nacional de Televisão.

Enquanto a produção ainda consegue manter uma boa performance em São Paulo e no Rio de Janeiro, o cenário em outras regiões é preocupante. A situação é especialmente crítica nas afiliadas do Norte e Nordeste, onde os índices estão em queda livre.

Será que o público perdeu o interesse ou a história simplesmente não conectou com a galera?