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A atriz Claudia Di Moura não poupou críticas à forma como personagens negros e nordestinos continuam sendo retratados no cinema e na TV brasileira. Durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, ela questionou a manutenção de papéis estereotipados, citando a repercussão negativa da novela Lá na Minha Terra, da Globo.

Para Claudia, existe um problema grave quando pessoas brancas ou sudestinas tentam escrever a realidade de pessoas pretas e nordestinas. Ela defendeu que esses grupos têm suas próprias narrativas e sabem contar as próprias histórias, alertando que, quando o roteiro vem de fora, o resultado acaba sendo sempre uma caricatura ou apenas um alívio cômico.

A atriz também trouxe a discussão para a responsabilidade dos próprios profissionais da área. Ela afirmou que os artistas precisam se posicionar na hora de escolher seus trabalhos e que, ao receber um convite que não condiz com a realidade do seu povo, deve haver um debate. Claudia deixou claro que não aceita emprestar seu corpo e sua cor para papéis que não representem a verdade de sua história.

A atriz, que já esteve em produções como Segundo Sol e Cara e Coragem, também faz parte do elenco da cinebiografia de Marta, onde interpreta a mãe da jogadora.