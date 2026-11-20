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Sasha Meneghel e João Lucas estão vivendo a fase de preparativos para a chegada do primeiro filho. Em entrevista ao programa TV Fama, o cantor compartilhou detalhes sobre como a rotina do casal mudou completamente com a gestação e descreveu a emoção de descobrir que seriam pais.

O susto do teste positivo

João Lucas contou que ele e Sasha tinham um combinado de realizar todos os exames juntos, o que resultou na descoberta da gravidez lado a lado. No entanto, o momento não foi imediato: ao olharem para o visor do teste, o casal ficou confuso com os dois traços apresentados, sem entender a princípio o que aquilo significava. A ficha só caiu depois que eles resgataram a embalagem do teste, que já tinha sido jogada no lixo, para lerem a bula e confirmarem a notícia.

A conexão com o bebê

Sobre a transição para a paternidade, o músico explicou que a percepção do processo acontece em ritmos diferentes para o pai e para a mãe. Enquanto Sasha sente a metamorfose física diariamente, João Lucas afirmou que sua conexão com o filho se fortalece aos poucos. Ele citou que esse vínculo cresce a cada exame de ultrassom, ao ouvir os batimentos cardíacos do bebê, ao escolher os itens do enxoval e durante o planejamento do quartinho.

A lista de nomes

A lista de nomes para a criança já está bem encaminhada, com opções para menino e menina. João Lucas confessou que as alternativas femininas surgiram de forma mais natural, já que ele sempre se imaginou sendo pai de uma menina primeiro. A notícia, anunciada ao público em 29 de outubro, gerou reações divertidas na internet. Nas redes, internautas brincaram com possíveis nomes, como Sacho, Santa Rosa e Porto Alegre, em referência à cidade natal de Xuxa Meneghel.

Preparativos e família

Atualmente, o casal acompanha reformas na casa para deixar tudo pronto para o novo integrante. A notícia mobilizou especialmente Xuxa Meneghel, que se prepara para a estreia como avó.

Sasha e João Lucas estão casados desde maio de 2021. A união teve duas celebrações: uma civil em São Paulo e outra religiosa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que foi restrita a familiares e amigos próximos devido aos protocolos sanitários da época. O relacionamento tornou-se público em 2020, após se conhecerem por meio de amigos e em viagens missionárias, onde descobriram afinidades ligadas à fé, família e projetos de vida.

Ao longo dos anos, os dois consolidaram a parceria acompanhando a marca autoral de Sasha, que é estilista e modelo, e os lançamentos musicais de João Lucas. A relação de Sasha com a mãe, Xuxa, é descrita como de profunda cumplicidade e amor, com a apresentadora atuando como incentivadora da independência da filha, que construiu seu próprio caminho na moda.