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Alane Dias estreou na novela Lá Na Minha Terra nesta quinta-feira, 19 de novembro. A atriz interpretou a personagem Tânia Souza e comemorou a recepção positiva do público, contando que a opinião das pessoas ajuda muito na construção de quem ela está interpretando na trama.

Para Alane, o momento é de reflexão sobre a mudança de vida. Ela definiu como muito doido o processo de mudar totalmente de rumo para ir atrás de um objetivo e conseguir alcançar.

A estreia na TV aconteceu quase ao mesmo tempo que seu primeiro passo no cinema nacional. Nesta semana, ela lançou o filme Verão da Lata, onde vive duas personagens diferentes.

A atriz contou que recebeu o convite para o teste quando estava prestes a se formar em Teatro. Alane relembrou que começou a estudar a arte em 2018 e que fechar esse ciclo com a oportunidade de estrear no cinema foi, com certeza, seu maior desafio até agora.

Quem diria que a gente veria a Alane dominando a tela da sala e do cinema ao mesmo tempo? A mulher não está para brincadeira!