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O Faith No More está de volta aos palcos brasileiros e a notícia é boa para quem gosta de som alto. A banda confirmou apresentações em São Paulo e Curitiba em outubro de 2027. Para deixar tudo ainda mais interessante, o grupo não vem sozinho: Alice in Chains e Mastodon fazem a abertura nessas duas cidades. Quem quiser garantir o lugar, a venda rola pelo site Eventim.

O cronograma de vendas foi dividido para privilegiar quem é cliente do banco Itaú, que tem direito a 15% de desconto e a opção de parcelar em até três vezes sem juros. A pré-venda exclusiva para clientes Itaú Private e Personnalité aconteceu em 17 de novembro. Hoje, 18 de novembro, a pré-venda está aberta para todos os clientes do Itaú Unibanco. Amanhã, 19 de novembro, a partir das 14h, começa a venda geral para todo mundo.

O retorno aos palcos

Essa turnê marca a volta do Faith No More depois de um hiato que começou em 2016. Para quem lembra, eles chegaram a anunciar uma volta em 2020, mas a pandemia de covid-19 derrubou os planos e desmarcou tudo. Agora o negócio é real. A formação atual conta com os membros clássicos: Mike Patton nos vocais, Billy Gould no baixo, Roddy Bottum no teclado e guitarra, e Mike Bordin na bateria. O grupo também traz Trey Spruance na guitarra, que integrou a banda entre 1993 e 1995 e tocou no disco King for a Day… Fool for a Lifetime, além de ser fundador do Mr. Bungle junto com Patton.

Para viabilizar essas datas, a produtora brasileira 30e fechou uma parceria global com o Faith No More para desenvolver turnês, seguindo um modelo parecido com o que já fazem com o System of a Down. Vale lembrar que o grupo já passou pelo Brasil no início deste ano, quando abriram o show do System of a Down no Rio de Janeiro.

São Paulo: preços e detalhes

Em São Paulo, o encontro acontece no dia 29 de outubro de 2027, no Nubank Parque. Os portões abrem às 16h e a classificação etária é de 16 anos, com menores de 18 precisando de acompanhante legal.

Os preços variam bastante dependendo do setor. A Cadeira Superior custa R$ 172,50 na meia-entrada e R$ 345,00 a inteira. A Pista sai por R$ 247,50 (meia) e R$ 495,00 (inteira), enquanto a Cadeira Inferior e os Camarotes custam R$ 322,50 (meia) e R$ 645,00 (inteira). Para quem quer mais conforto, a Cadeira Gold (Hot Seat) está R$ 472,50 (meia) e R$ 945,00 (inteira). A Pista Premium Itaú Personnalité custa R$ 497,50 (meia) e R$ 995,00 (inteira).

Existem também pacotes VIP Super Fã Itaú. O pacote 2 custa R$ 647,50 (meia) e R$ 895,00 (inteira), enquanto o pacote 1, mais caro, sai por R$ 1.287,50 (meia) e R$ 1.785,00 (inteira). Ambos os pacotes incluem ingresso de pista (Premium no caso do pacote 1), entrada antecipada na venue, kit com itens exclusivos do show e acesso antecipado à loja de merchandise. A bilheteria física em São Paulo funciona na Rua Palestra Itália, de terça a sábado, das 10h às 17h, exceto em feriados ou dias de jogos.

Curitiba: valores e local

Já em Curitiba, o show acontece no dia 31 de outubro de 2027, na Arena da Baixada. A abertura dos portões também é às 16h, com a mesma regra de classificação etária de 16 anos.

Os valores na capital paranaense começam na Cadeira Superior, por R$ 172,50 (meia) e R$ 345,00 (inteira). A Pista custa R$ 222,50 (meia) e R$ 445,00 (inteira), enquanto a Cadeira Inferior sai por R$ 297,50 (meia) e R$ 595,00 (inteira). Já os Camarotes e a Pista Premium Itaú Personnalité custam R$ 447,50 (meia) e R$ 895,00 (inteira). O Lounge Premium está R$ 472,50 (meia) e R$ 945,00 (inteira).

Para os fãs raiz, há os pacotes VIP Super Fã Itaú. O Gold custa R$ 622,50 (meia) e R$ 845,00 (inteira), e o Platinum sai por R$ 1.237,50 (meia) e R$ 1.685,00 (inteira). Assim como em São Paulo, esses pacotes garantem entrada antecipada, kit exclusivo e acesso à loja de merchandise. A bilheteria oficial em Curitiba fica no Hard Rock Café.

E aí, qual desses setores cabe no seu orçamento ou você vai ter que vender um rim para ver esse trio?