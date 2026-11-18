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A magia de Hogwarts está ganhando uma nova identidade musical. Foi divulgada nas redes sociais a primeira prévia da trilha sonora original de Hans Zimmer para a nova série de Harry Potter, produzida pela HBO.

Zimmer, que já assinou hits como Duna, Interestelar, A Origem, Gladiador e O Rei Leão, agora assume a missão de dar o tom dessa nova versão da saga literária. Se ele entregar metade do que fez nesses filmes, a gente já pode esperar arrepios.

A estratégia da série é adaptar um livro por temporada. A produção já está renovada para o segundo ano, que será baseado em A Câmara Secreta.

A estreia está marcada para 25 de dezembro, com transmissão pelo canal HBO e também pelo streaming HBO Max. Já podemos começar a contagem regressiva para o Natal mais bruxo de todos.

Será que a nova trilha consegue superar a nostalgia da original ou vai criar um clima totalmente diferente?