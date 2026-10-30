Luciano Huck vira 'Noé' após encontrar cobra na mansão no Rio

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Luciano Huck teve um susto nada sutil na terça-feira, 27 de outubro. O apresentador encontrou uma jiboia perto de uma das portas de vidro de sua mansão no Joá, na Zona Sudoeste do Rio, e resolveu registrar tudo para os seguidores nas redes sociais.

Para dar aquele toque de drama, Huck postou a imagem do réptil nos Stories do Instagram com um gif do Homer Simpson gritando e brincou que veio uma turma que não foi convidada. A jiboia chamou a atenção pelo tamanho, mas a espécie não é peçonhenta.

Mas a cobra não foi a única visita inusitada. Antes dela, o apresentador filmou um tucano na área verde da casa, chamando-o de visita ilustre, e também flagrou um pequeno macaco em uma árvore. Com a sequência de animais aparecendo no quintal, Huck brincou que a Arca de Noé tinha aportado por ali.

Luxo e natureza

A mansão, onde ele mora com Angélica e os filhos, fica em uma região com muita vegetação e vista para a Pedra da Gávea, o que explica por que a fauna local resolveu fazer check-in na propriedade.

O lugar é praticamente um condomínio particular: são cerca de 4.200 metros quadrados de terreno. Para não cansar as pernas, a família usa até um carrinho de golfe para se locomover entre os 16 quartos (sendo seis suítes), academia, cinema, capela, salão de jogos e piscina. O imóvel inclusive já serviu de cenário para a atração 50 e Tanto, do GNT.

Só não sabemos se a jiboia também quis fazer um tour pela galeria de arte da casa. Alguém teria coragem de dividir o quarto com a visita?