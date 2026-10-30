Luana Piovani não aguenta e manda indireta pesada para Bruna Biancardi sobre Neymar

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Luana Piovani decidiu que a terça-feira, 27 de outubro, seria o dia perfeito para colocar mais lenha na fogueira. A atriz usou suas redes sociais para debochar de Bruna Biancardi, atual companheira de Neymar, em meio a uma troca de farpas.

O gatilho da vez foi um vídeo do jornalista Arnaldo Ribeiro, do UOL, que detonou a postura de Neymar em campo. No material, o jornalista afirma que o jogador é insuportável e age como se mandasse no jogo da mesma forma que manda no Santos, destacando o desrespeito do atleta com a arbitragem e com outros profissionais da área. Luana, que não perde a chance de criticar o jogador, compartilhou o vídeo com uma mensagem direta para Biancardi: sugeriu que a influenciadora fosse guardando aquele conteúdo para mostrar para as filhas, Mavie e Mel.

O início da confusão

Tudo começou quando Luana Piovani postou nos stories do Instagram a cena de Neymar sendo expulso em um jogo do Santos, após ter tido uma postura agressiva com o meia Rodrigo Nestor. A atriz não mediu palavras e chamou o jogador de desgraça de homem, afirmando que as filhas passariam vergonha ao entenderem a situação.

O problema é que Luana não parou no atleta. A fala da atriz, que incluiu os termos "Otária de carteira assinada" e "Culpa da mãe", foi interpretada como crítica a Bruna Biancardi e como referência às filhas do atleta.

A resposta de Bruna Biancardi

Bruna Biancardi não deixou barato e partiu para cima de Luana em um comentário no Instagram, em um post de um perfil de entretenimento. A influenciadora acusou a atriz de atacar mulheres e recomendou que ela fizesse terapia para lidar com seus próprios complexos e problemas.

Biancardi chamou Luana de "feminista de merda" e disse que ela deveria se preocupar com os próprios filhos, que, nas palavras dela, "por livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você". A companheira de Neymar também pediu que Luana lavasse a boca "pra falar das minhas filhas ou de mim".

Para encerrar a discussão, Bruna afirmou que, se o problema de Luana era com o jogador, ela deveria resolver diretamente com ele, pedindo para ser tirada da história. Ela finalizou desejando amor e felicidade, soltando aquele comentário ácido de que gente feliz não tem tempo para falar da vida dos outros.

Quem é Luana Piovani

Luana Piovani é uma atriz, apresentadora, ativista e produtora brasileira. Com trajetória que começou como modelo profissional com desfiles no Brasil e no exterior, ela se tornou conhecida por seus trabalhos como atriz, principalmente na televisão. Ao longo de sua carreira, acumulou prêmios como o Grande Otelo, APCA e quatro prêmios Qualidade Brasil, além de ter sido indicada ao Prêmio Guarani.