Filho de Sandy e Lucas Lima aparece em fotos raras e web nota os cachos

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O mistério sobre a aparência de Theo, filho de Sandy e Lucas Lima, ganhou um novo capítulo neste domingo, 1 de novembro. O pré-adolescente de 12 anos fez uma aparição rara na internet depois que o pai compartilhou um álbum de fotos com registros de momentos vividos em outubro.

O garoto surgiu em duas imagens inéditas que rapidamente chamaram a atenção. Em um dos cliques, Theo aparece de costas enquanto estava em um restaurante com Lucas Lima. A imagem permitiu que os fãs notassem o quanto ele cresceu e, principalmente, seus cabelos com vários cachos. Na segunda foto, ele aparece concentrado na leitura, sentado no banco do carona do carro do pai durante uma viagem.

A estratégia de privacidade

Apesar das novas imagens, a política de preservação da identidade de Theo segue rigorosamente desde o seu nascimento. Sandy e Lucas fazem questão de que o filho tenha uma vida normal, mesmo sendo parte de uma das famílias mais famosas do Brasil. Por isso, os pais nunca mostraram o rosto do menino publicamente.

Sandy explicou que essa decisão é consciente e visa dar ao filho a liberdade de escolha no futuro. A cantora defende que Theo deve ter a opção de decidir se quer ou não ser famoso quando crescer, sem que a imagem dele já tenha sido exposta ao grande público por vontade dos pais. Para ela, a fama da mãe não deve ter relação com a vida do filho.

O refúgio em Campinas

Para conseguir manter essa privacidade, a família mora em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo Sandy, a escolha da cidade é estratégica, já que ela consegue dar mais liberdade ao filho longe da mídia. A cantora destacou que, em Campinas, não existem paparazzi como aconteceria se eles morassem no Rio de Janeiro, o que torna a preservação da identidade de Theo muito mais viável.

Quem conhece o Theo

Embora o rosto do menino não esteja na internet, Sandy revelou que algumas pessoas e fãs conhecem o filho. Ela mencionou que quem a vê na rua ou quem acompanha a família na chegada a shows sabe quem ele é, e que essas pessoas costumam respeitar a vontade dos pais de não expô-lo.

A cantora exemplificou que, em situações cotidianas, como quando Theo vai ao shopping com a sogra ou com o pai de um amigo, ele passa despercebido. Para Sandy, é positivo que ninguém pare o filho para tirar fotos ou o identifique imediatamente como o filho de uma celebridade. Ela acredita que, no futuro, o próprio Theo provavelmente terá redes sociais e escolherá a maneira como deseja se expor ao mundo.