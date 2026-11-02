Juliette leva a Paraíba para o altar: os detalhes da decoração do casamento

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O casamento de Juliette e Kaíque Cerveny não foi apenas uma festa, mas uma imersão nas raízes paraibanas. A celebração foi marcada por referências profundas ao território, desde o uso de barro de Cajazeiras até o algodão de Remígio, transformando a decoração em uma narrativa cultural coordenada por Thiago Buriti, responsável pela curadoria artística e cultural da cerimônia.

Juliette, que é cantora, influenciadora e ex-BBB, já tinha total clareza do que queria transmitir. A ideia era que a festa não usasse a cultura regional apenas como um acessório decorativo ou representação folclórica, mas que explorasse novas interpretações dos elementos, valorizando quem mantém esses saberes vivos.

A conexão entre terra e delicadeza

Para o curador Thiago Buriti, a escolha dos materiais foi pensada para espelhar a personalidade dos noivos. Ele explicou que a rusticidade e a força do barro, quando colocadas em contraste com a sutileza e a delicadeza do algodão, traduzem a essência de Juliette e Kaíque. Essa brincadeira de texturas e sensações foi o fio condutor da identidade visual do evento.

As principais inspirações vieram de elementos naturais: o céu, a terra, o barro e o algodão, além de diversos trabalhos manuais. Para a noiva, esses componentes não eram apenas objetos, mas fios de uma mesma história que carregam a tradição e a cultura da região.

Apoio à agricultura familiar e artesãos

Um ponto central do projeto foi a escolha das matérias-primas para fortalecer a economia local. O algodão utilizado, por exemplo, não era qualquer um: foi escolhido o algodão agroecológico produzido pela agricultura familiar do semiárido paraibano.

Esse modelo de cultivo acontece em consórcio com outras culturas, como milho, feijão, amendoim e gergelim. Segundo Buriti, essa escolha conversa diretamente com a soberania alimentar das famílias agricultoras e com a geração de renda através da diversidade de produtos, alinhando-se ao conceito desejado pelo casal para o grande dia.

A força dos saberes tradicionais

A curadoria envolveu a articulação com mestres de saberes tradicionais, agentes culturais e artistas da região. Entre os destaques, o trabalho de Dona Lourdes, do bairro São José, em Cajazeiras, trouxe o barro para a festa. Para o produtor, o gesto de Dona Lourdes ao trabalhar com a cerâmica é mais do que a confecção de utensílios; é um símbolo de afeto, identidade e resistência cultural.

Outras referências importantes incluíram a Associação das Crochêteiras do Marinho, em Boqueirão, e a produção de literatura de cordel da Lira Nordestina, vinda de Juazeiro do Norte, no Ceará.

Bastidores da produção

O processo de criação começou após o primeiro contato entre Thiago Buriti e Juliette, ocorrido em novembro de 2025, quando organizavam a participação da cantora na Expedição Cariri, projeto realizado em janeiro de 2026 para o desenvolvimento socioeconômico do território. O convite para o casamento veio alguns meses depois.

O planejamento da festa levou algumas semanas e contou com a participação de diferentes profissionais e fornecedores para que a proposta tivesse unidade. Buriti relatou que o processo foi fluido porque Juliette já sabia exatamente a narrativa que queria construir e transmitir. Para ele, o resultado final foi fruto de uma construção conjunta, onde cada parceiro foi fundamental para transformar as ideias iniciais em experiências concretas.

Sinceramente, quem não amou esse nível de detalhe? A gente quer ver tudo, mas com esse toque de apoio aos artesãos locais, a festa ganhou outro nível de elegância.