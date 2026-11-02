Bafão em Quem Ama Cuida: Felipe vira 'laranja' em esquema de desvio de dinheiro

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O clima pesou em Quem Ama Cuida. Felipe, interpretado por Pietro Antonelli, vai se ver envolvido em um crime nos próximos capítulos da trama. O rapaz, que até então era assunto principalmente por causa do seu romance com Mau Mau, agora vai parar no centro de uma confusão envolvendo desvio de dinheiro da Joalheria Brandão.

Tudo começou quando Adriana, vivida por Letícia Colin, notou inconsistências nos relatórios da empresa após uma auditoria nas contas da gestão de Ingrid. Determinada a descobrir quem desviou o dinheiro, ela deixou claro que não ia parar até achar o responsável.

O verdadeiro vilão da história é Ulisses, personagem de Alexandre Borges. Ele já confessou para Lyris que foi o responsável pelo crime, mas guardou o segredo para si. O problema é que Ulisses resolveu usar o próprio enteado, Felipe, como laranja para realizar o desvio financeiro,

A bomba explode no capítulo de sexta-feira, 6 de novembro. André, interpretado por Henrique Barreira, descobre que parte do dinheiro roubado da joalheria foi depositada em uma conta no nome de Felipe. O advogado corre para contar a novidade para Adriana e Pedro, que ficam em choque com a revelação.

Depois que a farsa é desmascarada, Ulisses entra em desespero. Com medo de que o enteado seja prejudicado pelo esquema, o ex-marido de Fábia decide procurar Adriana para implorar para que ela não denuncie a fraude financeira.