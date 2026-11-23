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Marcella Kozinski não quis brincar em serviço na apresentação preliminar do Miss Universe 2026. A representante brasileira surgiu com um vestido dourado que leva aplicações de folha de ouro 24 quilates, elevando o nível de luxo do evento.

O look foi inspirado na abelha rainha, um animal que Marcella diz que aparece em momentos importantes de sua vida e que ela interpreta como um sinal de Deus. O vestido simboliza força, delicadeza e realeza.

Se você acha que foi só um detalhe, saiba que a produção foi intensa. A peça é assinada pelo estilista Mário Cézar, do ateliê VERSA, e exigiu mais de 480 horas de trabalho manual. O vestido mistura cristais de vidro lapidado e estruturas feitas via impressão 3D, com pedras que foram entrelaçadas artesanalmente.

Marcella foi eleita Miss Universe Brasil 2026 em julho, representando a Ilha do Mel, no Paraná, o que garantiu sua vaga na disputa internacional.

Será que esse brilho todo já garante a coroa?