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Ana Castela resolveu esticar as comemorações de seu aniversário e mostrou que a animação continua. No domingo, 22 de novembro, a cantora compartilhou nas redes sociais um vídeo se divertindo com a Carreta Furacão, grupo famoso pelas coreografias e personagens fantasiados.

Nos registros, a sertaneja aparece dançando ao lado do Fofão. Para deixar a homenagem completa, os integrantes do grupo ainda levantaram uma placa com a mensagem Feliz aniversário, Boiadeira.

Embora tenha postado o vídeo no domingo, Ana completou 23 anos na segunda-feira, 16 de novembro. Ela já tinha celebrado a data com bolo e festa surpresa ao lado de amigos e familiares.

Para marcar a chegada da nova idade, a artista também publicou um vídeo gravado na praia. Com bom humor, ela brincou na legenda que está há 23 anos fazendo o povo passar raiva.

Imagina a energia desse rolê?