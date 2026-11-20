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A jornalista Andréia Sadi resolveu abrir o rolo da câmera e relembrar uma viagem a Belém que deixou marcas profundas. Em postagem nas redes sociais feita em 19 de novembro, ela destacou a visita à Ilha do Combu, classificada como uma experiência inesquecível.

Nos registros, Sadi aparece em diversos momentos do passeio e fez questão de exaltar as belezas naturais do Pará e a receptividade do povo local. Para ela, a viagem foi transformadora, afirmando que existem lugares e pessoas que mudam a gente e que essa vivência a mudou para sempre.

O carinho pelo estado foi tanto que a jornalista já planeja o retorno, mas desta vez com a companhia dos filhos gêmeos. Ela contou que quer que eles conheçam de perto os lugares que marcaram sua passagem pela região e brincou que eles vão pirar com a viagem.

A publicação mexeu com os seguidores, que também destacaram a beleza da Ilha do Combu e a importância do destino para quem visita Belém. A ilha, localizada às margens do Rio Guamá, é conhecida pela natureza, pela gastronomia regional e por experiências ligadas à cultura amazônica.

Quem não sente vontade de largar tudo e ir morar numa ilha depois de ver um post desses?